Пермский край накрыло холодным фронтом с Арктики

По данным метеорологов, за сутки 7 декабря и ночь 8 декабря выпадет от 5 до 15 мм осадков.
Резкое похолодание и снегопады ожидаются в Прикамье из-за затока арктического воздуха. Об этом предупредили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Ветер 7 декабря повернет на северный и северо-восточный до 9−14 м/с. За счет затока арктического воздуха в дневное время будет только холодать (аномальный ход температуры воздуха): минимальное и максимальное значения уложатся в интервал −15…-9 градусов, в южной половине от −7 до −1», — указано в telegram-канале центра. По прогнозу метеорологов, днем небольшие и умеренные осадки ожидаются в центральных и южных районах Пермского края. Местами возможны поземки и метели.
По данным экспертов, холодный период продлится недолго. С 10 по 14 декабря ожидается новая волна потепления со снегопадами и возвращением близких к нулю значений температуры днем.