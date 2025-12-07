Пермский край накрыло холодным фронтом с Арктики

«Ветер 7 декабря повернет на северный и северо-восточный до 9−14 м/с. За счет затока арктического воздуха в дневное время будет только холодать (аномальный ход температуры воздуха): минимальное и максимальное значения уложатся в интервал −15…-9 градусов, в южной половине от −7 до −1», — указано в telegram-канале центра. По прогнозу метеорологов, днем небольшие и умеренные осадки ожидаются в центральных и южных районах Пермского края. Местами возможны поземки и метели.