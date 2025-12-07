Спецпосланник США по Украине назвал ключевые вопросы для завершения конфликта

— Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область… и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится, — сказал Келлог, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.