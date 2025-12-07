Спецпосланник США по Украине назвал ключевые вопросы для завершения конфликта

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что для завершения конфликта необходимо решить два ключевых вопроса.
— Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область… и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится, — сказал Келлог, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.
Он отметил, что «последние десять метров до цели» являются самыми сложными, передает ТАСС.
Европейский союз (ЕС) предложил свой план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 24 пунктов. Его в воскресенье, 23 ноября, опубликовали в The Telegraph. В списке — вступление Украины в ЕС и НАТО (при согласии всех членов), создание мер для надежного мира и безопасности, слежка за соблюдением условий со стороны США, возврат Россией «перемещенных» украинских детей.
20 ноября народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* опубликовал полный перечень пунктов мирного плана США по Украине.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.