Россиянам рассказали об индексации социальных пенсий в 2026 году: на сколько увеличатся выплаты

Кроме этого, с нового года в России изменятся правила налогообложения недвижимости. Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в НК расширяют право на налоговые вычеты для многодетных семей: теперь они будут доступны семьям с тремя детьми до 18 (или 23 лет для студентов-очников).