Россиянам рассказали об индексации социальных пенсий в 2026 году: на сколько увеличатся выплаты

Депутат Говырин: в РФ с 1 апреля 2026 года проиндексируют социальные пенсии.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля в России ожидается индексация социальных пенсий на 6,8%. Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Говырин.

«Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8 процента», — сказал Говырин для РИА Новости.

Как пояснил депутат, социальные пенсии выплачиваются двум основным категориям граждан: инвалидам с детства и детям-инвалидам, а также пожилым людям, которые не имеют права на страховую пенсию из-за отсутствия необходимого трудового стажа или пенсионных коэффициентов.

По его словам, среди получателей государственных пенсий — блокадники и жертвы радиационных аварий.

Ранее депутат Говырин сообщил, что цена пенсионного коэффициента с 1 января 2026 года достигнет примерно 157 рублей. Кроме того, в следующем году запланирована индексация на 7,6%, в результате которой вырастут выплаты, материнский капитал, оклады ряда бюджетников, а также стоимость самих пенсионных баллов.

По словам Говырина, с 2026 года пенсионный коэффициент будет стоить около 157 рублей. На 7,6% в будущем году также вырастут пособия, маткапитал, зарплаты некоторых бюджетников и стоимость самих коэффициентов.

По информации Говырина, фиксированная выплата к страховой пенсии в следующем году будет равна примерно 9,5 тысяч рублей, а точнее — 9584 рубля 69 копеек.

Ожидается, что к 2026 году средняя пенсия по старости в РФ составит 27 000 рублей.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев напомнил, что постоянное повышение минимального размера оплаты труда приведет к росту зарплат у 5 млн россиян начиная с 2026 года.

Кроме этого, с нового года в России изменятся правила налогообложения недвижимости. Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в НК расширяют право на налоговые вычеты для многодетных семей: теперь они будут доступны семьям с тремя детьми до 18 (или 23 лет для студентов-очников).

Налоговая служба также предупредила: для дорогих квартир в новостройках (с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей), находящихся в собственности физлиц, действует специальная пониженная ставка налога (п. 2 ст. 406 НК РФ), а не общая ставка 2,5%.