Новосибирцы будут по-новому заходить на «Госуслуги»

Пользователям предлагают несколько более современных и защищенных способов для второго фактора аутентификации. В частности, с помощью одноразового кода в мессенджера MAX. Сообщается, что этот способ имеет дополнительную защиту — перед выдачей кода чат-бот может задать вопросы, чтобы выявить потенциального мошенника.