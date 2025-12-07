В воскресенье в Ростовской области ожидаются заморозки и мокрый снег

На территории Ростовской области ночью и утром местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя, по северу — с мокрым снегом. Температура воздуха днем прогнозируется 0…+5, по югу до +7. Ночью столбики термометра также покажут 0…+5, при прояснениях до — 2, по северу до −5. Ветер ожидается 7−12 м/с, в отдельных районах его порывы будут достигать 15−18 м/с.