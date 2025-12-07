Ричмонд
В воскресенье в Ростовской области ожидаются заморозки и мокрый снег

В донском регионе прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 7 декабря в Ростове будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщают донские синоптики.

По информации Ростовского гидрометцентра, температура воздуха днем составит +3…+5, ночью от 0 до +2. Ветер прогнозируется 7−12 м/с, его порывы могут достигать 15 м/с.

На территории Ростовской области ночью и утром местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя, по северу — с мокрым снегом. Температура воздуха днем прогнозируется 0…+5, по югу до +7. Ночью столбики термометра также покажут 0…+5, при прояснениях до — 2, по северу до −5. Ветер ожидается 7−12 м/с, в отдельных районах его порывы будут достигать 15−18 м/с.

