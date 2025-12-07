Казахстан продолжает адаптировать объекты для лиц с инвалидностью

В настоящее время реализуются: Концепция инклюзивной политики в Республике Казахстан на 2025−2030 годы, Дорожная карта партии «Аманат» на 2023−2027 годы и проект «Халықпен бірге», разработанный по поручению Главы государства.
В Дорожной карте партии «Amanat» в период с 2023 по 2027 годы предусмотрена работа по адаптации более 43 тыс. объектов, включенных в Интерактивную карту доступности (далее — Карта). Ежегодно адаптации подлежит 20% объектов. Таким образом, в 2023 году — 20% объектов на Карте, в 2024 — 40%, в 2025 — 60%, в 2026 — 80%, в 2027 — 100%. В настоящее время по стране полностью адаптировано 24 216 объектов.
На сегодняшний день в Кызылординской области адаптировано 1 578 объектов. До конца 2027 года планируется адаптировать ещё 788 объектов.
Из общего числа адаптированных объектов для всех категорий лиц с инвалидностью доступны:
— объекты здравоохранения — 198;
— объекты образования — 339;
— объекты культуры — 129;
— государственные и квазигосударственные организации — 201;
— объекты спорта — 24;
— объекты социальной защиты — 23;
— объекты транспортной инфраструктуры — 14;
— прочие объекты — 650.
«Важно, что нас слышат. Когда от нас поступают жалобы в Департамент соцзащиты по поводу барьеров, они их не откладывают в долгий ящик. Они проверяют, и в результате мы видим, что доступ к нужным объектам и правда появляется. Это работает», — поделилась своим мнением жительница г. Кызылорда Светлана Утеулиева, имеющая вторую группу инвалидности.
В этом году Департаментом Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Кызылординской области проведено 129 проверок на предмет соблюдения Социального кодекса РК, в том числе в части обеспечения лицам с инвалидностью доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, из них: в рамках профилактического контроля — 31; внеплановые — 19, по инициативе органов прокуратуры — 79.
По итогам проводимых контрольных мероприятий выдано 37 предписаний об устранении выявленных нарушений в области социальной защиты лиц с инвалидностью и оказания специальных социальных услуг, наложено 37 административных штрафов на общую сумму 4 млн 699,3 тыс. тенге. В органы прокуратуры даны 79 заключений по совместно проведенным проверкам.
Необходимо подчеркнуть, что при проведении профилактического контроля собственникам объектов при первичном выявлении нарушений выдаются только предписания об их устранении без привлечения к административной ответственности. В случае неисполнения предписания в установленные сроки накладывается административный штраф.