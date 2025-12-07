Казахстан продолжает адаптировать объекты для лиц с инвалидностью

«Важно, что нас слышат. Когда от нас поступают жалобы в Департамент соцзащиты по поводу барьеров, они их не откладывают в долгий ящик. Они проверяют, и в результате мы видим, что доступ к нужным объектам и правда появляется. Это работает», — поделилась своим мнением жительница г. Кызылорда Светлана Утеулиева, имеющая вторую группу инвалидности.