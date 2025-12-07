Восстановили подачу тепла после аварии на теплосетях в Новосибирске

Подача тепла в 53 многоквартирных дома и социальных объектов в Заельцовском районе Новосибирска, отключенных утром 6 декабря из-за аварии на теплосетях, была полностью восстановлена аварийными службами. Об этом сообщается в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании (СГК).
«Благодаря слаженным действиям и эффективной организации работ дефект устранен на три часа раньше планируемого срока — без отклонений по качеству, что подтверждается контролем сварочных работ. Теплоснабжение полностью восстановлено. Подача теплоносителя стабильна, параметры — в норме», — говорится в сообщении компании.
Авария произошла на теплотрассе 1968 года постройки из-за износа, в двадцатиградусные морозы без отопления остались 53 здания, однако позже количество отключенных объектов удалось сократить до 36.
Восстановить теплоснабжение изначально планировалось к 05:00 7 декабря, для ликвидации последствий аварии были задействованы 20 сотрудников и 6 единиц спецтехники.