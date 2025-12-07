Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Знаем каждый дом»: Трамп объявил о наземных ударах по «наркотеррористам»

Американские военные в рамках операции «Южное копьё» наносят удары по судам, в том числе, лодкам, Пентагон утверждает, что это атаки по «наркотеррористам». Президент США пригрозил «добить» их на земле.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные начнут бороться с наркокартелями на суше «тем же способом, что и на море», он выступил в ходе торжественного ужина по случаю вручения премий центра имени Кеннеди.

Трамп уточнил, что ВС США «знают каждый дом», где живут «наркотеррористы».

«Мы собираемся начать тот же процесс на суше, потому что мы знаем каждый маршрут, мы знаем каждый дом, мы знаем, где они живут. Мы все о них знаем», — сказал он.

По словам Трампа, количество наркотиков, поступающих Соединённые Штаты по морю, уменьшилось на 94 процента. Он пообещал «вычислить» ещё шесть процентов.

«И я пытаюсь выяснить, кто эти остальные шесть процентов», — заявил Трамп.

Напомним, министр войны Соединённых Штатов Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», целью которой является противодействие деятельности наркокартелей. В частности, удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу Трампа.

Ранее сообщалось, что американские военные нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого океана. Они утверждают, что лодка якобы перевозила наркотические вещества. В результате атаки по «наркотеррористам» погибли четыре человека.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше