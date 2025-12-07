«Знаем каждый дом»: Трамп объявил о наземных ударах по «наркотеррористам»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные начнут бороться с наркокартелями на суше «тем же способом, что и на море», он выступил в ходе торжественного ужина по случаю вручения премий центра имени Кеннеди.
Трамп уточнил, что ВС США «знают каждый дом», где живут «наркотеррористы».
«Мы собираемся начать тот же процесс на суше, потому что мы знаем каждый маршрут, мы знаем каждый дом, мы знаем, где они живут. Мы все о них знаем», — сказал он.
По словам Трампа, количество наркотиков, поступающих Соединённые Штаты по морю, уменьшилось на 94 процента. Он пообещал «вычислить» ещё шесть процентов.
«И я пытаюсь выяснить, кто эти остальные шесть процентов», — заявил Трамп.
Напомним, министр войны Соединённых Штатов Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», целью которой является противодействие деятельности наркокартелей. В частности, удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу Трампа.
Ранее сообщалось, что американские военные нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого океана. Они утверждают, что лодка якобы перевозила наркотические вещества. В результате атаки по «наркотеррористам» погибли четыре человека.