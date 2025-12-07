Отработать 11 корпоративов: продюсер сказал Долиной, как вернуть долг Лурье

После громкого судебного решения о возврате квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье Лариса Долина оказалась в центре скандала. Артистка решила объясниться с публикой и рассказать, что с ней произошло. В своем обращении певица пообещала вернуть Лурье деньги за квартиру, но добавила, что сама находится в тяжелом положении.
Как и за какой срок артистка сможет выполнить публичное обещание? Была ли она искренна с публикой? Эти вопросы корреспондент aif.ru задал экспертам.
Арифметика долга от продюсера.
Обещание Долиной вернуть деньги прозвучало с оговоркой «это будет тяжело». Известный музыкальный продюсер Леонид Дзюник, хорошо знакомый с гонорарами артистов высшей лиги, дал примерный бухгалтерский расчёт.
«Я думаю, что у неё её выступление не стоит дешевле, например, 30 — 40 тысяч долларов, речь может идти о семи-восьми миллионах рублей, даже до 10 миллионов. То есть, если брать по максимальной планке, если она будет откладывать весь заработок, то 10−11 концертов, может, и за новогодние корпоративы соберет. Если меньше, то потребуется больше времени. За год, наверное, отдаст», — заявил Дзюник.
Таким образом, теоретически самый горячий предновогодний сезон может полностью закрыть финансовые обязательства певицы. Но это в идеальных условиях, когда весь гипотетический гонорар в 10 миллионов за выступление будет откладываться, что на практике почти невозможно из-за команды, налогов, текущих расходов и обязательств артиста такого уровня.
Дзюник также резко выступил против волны хейта, обрушившейся на Долину. «Тот гон, который начался на Долину, я считаю совершенно необоснованным. Решение вынес суд, а её унижают, оскорбляют. Несправедливо, что начали говорить о том, что ее вырезают из новогодних проектов. Это глупость. На Долину начали гнать только потому, что Долина — это имя, которое постоянно на слуху», — объяснил продюсер.
Что увидели психологи и профайлеры.
Психологи и специалисты по физиогномике и жестам проанализировали знаменитое видеообращение звезды и увидели в нем не спонтанный эмоциональный порыв, а тщательно выверенную стратегию защиты имиджа.
«Это очень выверенная с адвокатом позиция, многократно отрепетированная речь», — считает врач-психиатр Василий Шупов. По его мнению, мотивом для выступления стали уже колоссальные имиджевые потери, которые начали превышать стоимость самой квартиры.
Эксперт по психобезопасности Руслан Панкратов выявил сложную схему защиты, в которую вошли ссылка на шок и эмоции как на изначальную причину молчания; упоминание юридических ограничений в виде подписки о неразглашении и заявление о «физической невозможности» говорить ранее.
«В момент, когда Долина говорит это… у нее начинается очень сильный контроль речи. То есть она начинает говорить заготовленными фразами… И вот здесь, как мне кажется, кроется обман по типу умышленное умолчание», — отметил в свою очередь профайлер Илья Анищенко. — Взгляд опускается вниз и влево. Это контроль речи, заготовленные фразы, легенды… Это значимый сигнал".
В психологии такое движение глаз часто связывают с воспроизведением заранее подготовленной истории.
Долг в деньгах и репутации.
Сейчас Ларисе Долиной предстоит параллельно решать две масштабные задачи. Первая — сугубо практическая: в сжатые сроки, возможно, в ударном режиме новогодних корпоративов, заработать немаленькую сумму для возврата долга. Вторая — имиджевая: предпринять шаги для реабилитации своей репутации в глазах публики.
Сможет ли она, как рассчитал Дзюник, «отбить» долг за 10−11 выступлений или потребуются годы, чтобы выполнить обещание? Смогут ли дальнейшие действия звезды перевесить потоки хейта? Ларисе Долиной придется распутывать этот сложный клубок под пристальным вниманием всей страны.