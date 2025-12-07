В Красноярской краевой больнице сделали 63 операции по пересадке органов

В Красноярской краевой больнице сделали 63 операции по пересадке донорских органов — таковы результаты работы трансплантологов в уходящем 2025 году. Пациентам были пересажены: 12 сердец, 32 почки и 19 печеней.
Медики говорят: трансплантация — это крайний шаг, когда собственные органы человека не способны уже выполнять свои функции, а сама жизнь пациента находится под угрозой. Подобрать подходящий донорский орган всегда непросто, у кого-то уходит на ожидание спасительной операции несколько месяцев, у кого-то дней. К сожалению, не всем реципиентам удается его найти.
Напомним, что первая почка в Красноярском крае была пересажена именно в краевой больнице в марте 2014 года. А в марте 2016 года одновременно пересадили от одного донора сразу четыре органа — сердце, печень и две почки. С той поры в списке положительных операций уже несколько сотен спасенных жизней.