«Газбаллон» в Карагандинской области: меры по снижению риска ЧС

Её цель — снижение риска ЧС. В Карагандинской области действует мобильная группа, которая проводит профилактические рейды, встречи с жителями и разъяснительные беседы. Спасатели рассказывают о правилах безопасной эксплуатации газобаллонного оборудования и мерах, необходимых для предотвращения утечек и возгораний, передает DKNews.kz.
Соблюдать требования безопасности жителей призвали на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций с участием представителей ДЧС, жилищной инспекции и полиции.
— В настоящее время нередко встречаются случаи хранения газовых баллонов в жилых домах, мангальных зонах. Напоминаем, что в зданиях выше двух этажей их использование и даже хранение запрещено законом. За нарушение предусмотрены штрафы от семи до десяти месячных расчётных показателей. Незаконное использование газовых баллонов создаёт опасность взрыва, а утечка может вызвать отравление и стать причиной пожара в закрытом помещении, — говорит заведующий сектором надзора промышленной безопасности в сфере социальной инфраструктуры Отдела жилищной инспекции Караганды Дулат Тишмагамбетов.
Признаками утечки могут быть сильный запах газа, свист в трубах, изменение цвета пламени. В таких случаях необходимо перекрыть газ, проветрить помещение и вызвать аварийную службу по номерам 104 или 112.
На брифинге рассказали о возможностях замены старых баллонов с большим сроком эксплуатации на современные. Рассматривается установка обменных пунктов при автозаправочных и газонаполнительных станциях. На новых баллонах будет маркировка, чтобы контролировать их обращение.
В настоящее время в регионе продолжается переход на природный газ: по мере подключения частного сектора потребность в баллонах будет уменьшаться.
Потребителям напоминают:
— газовые баллоны следует хранить только в вентилируемом, сухом и чистом помещении;
— при размещении баллона нужно соблюдать расстояние от открытых источников огня и электроприборов не менее метра;
— в жилых домах запрещается установка газовых баллонов объёмом более 50 литров.