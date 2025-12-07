«Газбаллон» в Карагандинской области: меры по снижению риска ЧС

— В настоящее время нередко встречаются случаи хранения газовых баллонов в жилых домах, мангальных зонах. Напоминаем, что в зданиях выше двух этажей их использование и даже хранение запрещено законом. За нарушение предусмотрены штрафы от семи до десяти месячных расчётных показателей. Незаконное использование газовых баллонов создаёт опасность взрыва, а утечка может вызвать отравление и стать причиной пожара в закрытом помещении, — говорит заведующий сектором надзора промышленной безопасности в сфере социальной инфраструктуры Отдела жилищной инспекции Караганды Дулат Тишмагамбетов.