Социальные пенсии в России повысят на 6,8 процента с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8 процента с 1 апреля. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
— Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8 процента, — сказал парламентарий.
Повышение коснется инвалидов с детства, детей-инвалидов, людей, не имеющих необходимого стажа для страховой пенсии, а также награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и пострадавших от радиационных катастроф, передает РИА Новости.
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили увеличить размер пенсии по старости до 50 тысяч рублей. Соответствующая информация следует из их обращения на имя главы Соцфонда России Сергея Чиркова.
Ранее депутат нижней палаты парламента Алексей Говырин отметил, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в следующем году составит около 9,5 тысячи рублей.
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин также добавил, что некоторые граждане получат в декабре «тринадцатую» пенсию — тем, кто получает выплату до 11 января, переведут ее досрочно.