Названы даты, когда в Омске откроются этой зимой сноупарки

Календарная зима давно уже наступила, но в этом году она удивляет омичей тёплой погодой. К 7 декабря в Омске заработал только один каток в СК «Юность», и нет ещё горок.
Телеграм-канал «Открытка из Омска» сообщил, что в эти выходные планирует открыться сноупарк «Адреналин», расположенный в Крутой горке. Здесь каждый год работают склоны для сноубордистов и любителей лыж, а также склон для тюбинга. Как отметили организаторы, запуску может помешать погода. Напомним, что в ближайшие дни снегопадов синоптики не ждут.
По информации «Открытки из Омска», в этом году может не открыться «Совок», который несколько лет работал в городке Нефтяников: с компанией ещё не заключил договор Советский парк.