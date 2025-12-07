Названы даты, когда в Омске откроются этой зимой сноупарки

Телеграм-канал «Открытка из Омска» сообщил, что в эти выходные планирует открыться сноупарк «Адреналин», расположенный в Крутой горке. Здесь каждый год работают склоны для сноубордистов и любителей лыж, а также склон для тюбинга. Как отметили организаторы, запуску может помешать погода. Напомним, что в ближайшие дни снегопадов синоптики не ждут.