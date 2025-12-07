Экипаж танка Т-80 разгромил пункты дислокации ВСУ в городе Гуляйполе

«Противник использовал эти позиции для размещения групп и техники перед переброской их на участки боевого соприкосновения. После получения координат экипаж танка Т-80 выдвинулся на огневую позицию и нанёс серию прицельных выстрелов фугасными 125-мм боеприпасами по обозначенным объектам. Укрепления и укрытия были разрушены», — говорится в сообщении.