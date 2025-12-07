Российские танкисты разгромили пункты дислокации Вооружённых сил Украины в городе Гуляйполе, следует из сообщения Министерства обороны Российской Федерации.
В МО уточнили, что удар нанёс экипаж танка Т-80 группировки войск «Восток». Объекты ВСУ, которые выявили операторы войск беспилотных систем, были ликвидированы. Речь идёт о нескольких пунктах дислокации в городской застройке.
«Противник использовал эти позиции для размещения групп и техники перед переброской их на участки боевого соприкосновения. После получения координат экипаж танка Т-80 выдвинулся на огневую позицию и нанёс серию прицельных выстрелов фугасными 125-мм боеприпасами по обозначенным объектам. Укрепления и укрытия были разрушены», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что в районе населённого пункта Гуляйполе операторы беспилотных систем РФ уничтожили расчёты тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-яга» и разведывательных украинских беспилотников.
В Минобороны РФ подчёркивают, что Гуляйполе и лесопосадки рядом с городом находятся под полным огневым контролем, расчёты войск беспилотных систем не позволяют ВСУ перегруппироваться. Помимо этого, украинские военные не могут вести прицельный огонь и осуществлять ротации.
Ранее сообщалось, что расчёт ТОС «Солнцепёк» группировки войск «Восток» ликвидировал украинский опорный пункт в городе Гуляйполе в Запорожской области. Кроме того, операторы ударных FPV-дронов уничтожили средства управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины.