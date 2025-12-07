Ричмонд
Польский спортсмен Недзельский прибыл в Омск для поединка с Корешковым

Экс-бойцу Bellator предстоит главный бой турнира SFC 12.

Источник: Комсомольская правда

Утром 7 декабря в Омск прилетел поляк Петр Недзельский. Спортсмен, известный под ником «Воскресенье», является чемпионом промоушена Babilion и экс-бойц Bellator. Об этом рассказали в минспорта.

Соперником европейца станет омич Андрей Корешков. Открытая тренировка дуэта состоится уже сегодня в 16:00 на арене «G-Drive Арена». Встреча пройдет во время хоккейного матча между «Авангардом» и «Спартаком».

«Я в Сибири впервые и хочу посмотреть все интересные места. Путь был долгий, но после отдыха я готов к бою», — отметил Петр Недзельский.

Ранее «КП Омск» сообщала, что местные гимнасты завоевали шесть медалей на турнире в Узбекистане.