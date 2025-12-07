Депутат Гаврилов призвал не подменять суды сюжетами ТВ о «схеме Долиной»

Долина подчеркнула, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, так как была введена в заблуждение. В итоге суд лишил Лурье права собственности на квартиру и признал владельцем Долину. Договор покупки был признан недействительным, и в итоге покупательница квартиры осталась и без жилья, и без денег, но при этом кредитные обязательства за ней сохранились. После этого Лурье подала жалобу в Верховный суд, так как прошлые судебные инстанции отказались удовлетворять ее иски. Она намерена добиваться решения конфликта в судебном порядке. Заседание в Верховном суде назначено на 16 декабря.