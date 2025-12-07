Ричмонд
В Бурятии сгорела крыша частного детского сада

Огонь повредил крышу, стены и потолки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Тревожный вызов поступил пожарным 6 декабря. Горел частный детский сад в дачном кооперативе «Селенга». Как сообщили в пресс-службе республиканского ГО и ЧС, к месту пожара сразу выехали специалисты и начали борьбу со стихией.

— В результате пожара повреждены: крыша пристроя, потолочное перекрытие первого и второго этажей, стены и полы. В основном здании детского сада огнем повреждена кровля на площади 35 кв.м, — поделились в ведомстве.

Оказалось, горела крыша пристройки, но дым уже заполнил второй этаж. к счастью, в детском саду никого не было. Предварительно, причиной пожара стало нарушение использования печи и дымохода.