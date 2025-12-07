«В последние годы Россия подверглась беспрецедентным мерам экономического нажима со стороны западных стран. Несмотря на это, российская экономика продемонстрировала высокую степень устойчивости и адаптируемости, продолжила уверенный рост. Стало очевидно, что односторонние принудительные меры наносят тяжелый урон самим инициаторам. Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022—2025 годах понесла потери на сумму до €1,6 трлн», — следует из текста сообщения ведомства в связи с заседанием Генеральной Ассамблеи ООН по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами.