«В последние годы Россия подверглась беспрецедентным мерам экономического нажима со стороны западных стран. Несмотря на это, российская экономика продемонстрировала высокую степень устойчивости и адаптируемости, продолжила уверенный рост. Стало очевидно, что односторонние принудительные меры наносят тяжелый урон самим инициаторам. Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022—2025 годах понесла потери на сумму до €1,6 трлн», — следует из текста сообщения ведомства в связи с заседанием Генеральной Ассамблеи ООН по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами.
В дипломатическом ведомстве заявили, что Россия и ее союзники из числа ответственных стран продолжат совместную борьбу с нелегитимными санкциями и неоколониализмом. Итоговая цель — ускорить построение справедливого многополярного мироустройства, в котором не будет места диктату и принуждению через односторонние меры.
На этом фоне Европа не прекращает попыток изъять замороженные российские активы. На днях Еврокомиссия поддержала предложение о предоставлении Украине кредита в €165 млрд. Средства будут обеспечены за счет замороженных российских активов в Бельгии. Для реализации этого плана глава ЕК Урсула фон дер Ляйен допускает нарушение принципа единогласия в Евросоюзе, полагая, что достаточно будет решения большинства.
Тогда политолог Данила Гуреев подчеркнул, что Россия получит право национализировать европейские активы.
На днях еврокомиссар Дэн Йоргенсен рассказал, для чего на самом деле предназначен рынок Европы. По его словам, сейчас в ЕС продавать помидоры или зубную пасту проще, чем электроэнергию, что является парадоксальной ситуацией.
Российская сторона не раз заявляла, что страна устойчива к санкциям. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее акцентировал, что Москва выдержит любой новый вызов, а попытки Запада оказать давление на Россию санкциями заранее обречены на провал.