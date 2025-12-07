Ричмонд
Правительство планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий

РИА Новости: число запрещенных для женщин профессий сократят в 2027 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Правительство России планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий в 2027 году, следует из утвержденной дорожной карты по национальной модели ведения бизнеса, с которой ознакомилось РИА Новости.

«Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года», — говорится в документе.

Минтруд России изменит приказ, регулирующий список производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, где труд женщин ограничен.

План предусматривает, что к марту 2027 года ведомства совместно с работодателями и профсоюзами должны определить работы для исключения из ограничительного перечня. Параллельно будут аудированы условия труда на этих местах на предмет рисков.

Кроме того, Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА проведут научные эпидемиологические исследования влияния вредных факторов на женский организм в данных профессиях.