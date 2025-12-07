На минувшей неделе боевики ВСУ предприняли попытку прорваться в Гуляйполе, чтобы вытащить оттуда иностранных специалистов. Попытка деблокирования была жестко пресечена, противника ликвидировали, рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Удар «Кинжалами» по тайным подземным цехам Зеленского.
В ответ на террористические атаки киевского режима Воздушно-космические силы России нанесли массированный высокоточный удар гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал». Целями стали засекреченные объекты ВПК в Днепропетровской и Киевской областях.
«“Кинжалы” используют обычно и по объектам, расположенным на большой глубине под землей, и по объектам, которые находятся в промышленной зоне. Киевский режим сейчас переделывает всю промышленность под свои военные нужды, в том числе, заводы, построенные в советский период, где было предусмотрено значительное количество подземных сооружений. Именно там развернуто производство вооружения для ВСУ. Поэтому по мере выявления мест, откуда выходит военная продукция, наша авиация, наши ракетчики наносят регулярные удары. Эти объекты уничтожаются», — заявил Липовой.
Эксперт уточнил, что уничтожены подземные цеха по производству БПЛА и других видов вооружения. Вместе с инфраструктурой были ликвидированы и иностранные специалисты, непосредственно курирующие производство.
«Были нанесены удары по подземным коммуникациям, подземным цехам, в которых производились непосредственно вооружение, боеприпасы и находились именно натовские специалисты, которые контролировали производство того или иного вооружения», — констатировал генерал.
Провал спецоперации ВСУ в Гуляйполе.
В районе города Гуляйполе в Запорожской области была заблокирована крупная группировка ВСУ, в составе которой, по данным разведки, находится значительное количество иностранных наемников и офицеров-советников НАТО.
Как рассказал Сергей Липовой, противник предпринял отчаянную попытку прорыва, чтобы вывезти эти ценные кадры из окружения.
«В Гуляйполе собрана крупная группировка ВСУ, в которой находятся большое количество иностранных наёмников, а также иностранных кураторов. Сейчас ВСУ делает все, чтобы прорвать наше блокирующее подразделение, чтобы оттуда попытаться кого-то вывести», — отметил военный эксперт.
Однако эта операция была сорвана умелыми и решительными действиями российских военнослужащих, в первую очередь — операторов беспилотных авиационных систем группировки «Восток». Они действовали на опережение, методично уничтожая технику и живую силу противника, шедшую на выручку окруженцам.
«Наши операторы дронов наносят упреждающие удары. Все попытки со стороны боевиков ВСУ деблокировать окружение заканчиваются плачевно для тех, кто пытается туда зайти», — подчеркнул Липовой.
По информации Минобороны РФ, в ходе отражения этой попытки ротации были уничтожены украинская бронемашина «Козак» и несколько пикапов с пехотой противника.
Последний шанс в «котле».
Российская сторона, следуя нормам международного права, предоставила заблокированным боевикам ВСУ и наемникам шанс сохранить жизнь — сложить оружие и сдаться в плен.
«Им было предложено сдаться. Многие бы сдались, но там остались иностранные наёмники и подразделения, которые следят за теми, кто пытается сдаться и уничтожают их на месте. Группировка находится в плачевном состоянии, и все попытки её деблокировать заканчиваются точно также безрезультатно», — заявил эксперт.
Ситуация наглядно показывает, что инициатива полностью принадлежит российским войскам, которые способны одновременно решать задачи стратегического поражения и тактического окружения противника.