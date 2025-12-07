Спасали офицеров НАТО: генерал о безумной попытке прорыва ВСУ в Гуляйполе

«“Кинжалы” используют обычно и по объектам, расположенным на большой глубине под землей, и по объектам, которые находятся в промышленной зоне. Киевский режим сейчас переделывает всю промышленность под свои военные нужды, в том числе, заводы, построенные в советский период, где было предусмотрено значительное количество подземных сооружений. Именно там развернуто производство вооружения для ВСУ. Поэтому по мере выявления мест, откуда выходит военная продукция, наша авиация, наши ракетчики наносят регулярные удары. Эти объекты уничтожаются», — заявил Липовой.