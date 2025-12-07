В Иркутске хирурги удалили 15-летней девушке шестисантиметровую кисту

IrkutskMedia, 7 декабря. Хирурги Иркутской областной детской клинической больницы провели операцию 15-летней девушке из Братска, удалив кисту диаметром 6 см с левого яичника. Подобные образования подлежат обязательному удалению, так как могут вызывать серьезные осложнения. Операцию провели малоинвазивным способом.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) главный врач медицинского учреждения Юрий Козлов, одновременно с удалением кисты врачи оценили состояние правой маточной трубы в том месте, где девушке ранее провели операцию. Оказалось, что она была деформирована спайками, а просвет почти полностью закрылся. Врачи провели реконструктивную пластику, аккуратно восстановив проходимость трубы и сформировав новое сообщение с брюшной полостью.
«Это тонкая, почти ювелирная работа, но именно она может сохранить девочке возможность в будущем иметь детей. Горжусь нашей командой, которая не только решает текущую проблему, но и думает на десятилетия вперёд — о здоровье, качестве жизни и будущем наших пациенток», — подчеркнул Юрий Козлов.
Ранее агентство сообщало, что хирурги Иркутской областной детской клинической больницы провели эндоскопическую операцию 6-летнему ребёнку с гастроэзофагеальным рефлюксом — заболеванием, которое истощает детский организм и приводит к респираторным осложнениям.