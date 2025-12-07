Bloomberg: Полный выход США из украинского конфликта — худший сценарий для Европы

Полный уход Соединенных Штатов из украинского конфликта с запретом Киеву на использование американского оружия может стать самым негативным развитием для Европы. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на европейских дипломатов.
Второй возможный сценарий — прекращение усилий США по урегулированию конфликта, но сохранение поставок американского вооружения Украине через НАТО.
— Остается риск, что США откажутся от всего и оставят европейцам разбираться с ним (украинским урегулированием — прим. «ВМ») самостоятельно, — цитирует слова бывшего британского военного атташе в Москве и Киеве Джона Формана Bloomberg.
Ранее агентство Bloomberg заявило, что конфликт на Украине переходит в «решающую фазу», чему способствует углубляющийся раскол в отношениях между Европой и Соединенными Штатами. Этот момент совпал с публикацией обновленной Стратегии национальной безопасности США, в которой прямо говорится о риске «уничтожения» Европы, если она не скорректирует свою политику и культуру. Европейские лидеры, по данным агентства, крайне озабочены тем, что США могут заключить соглашение, которое они расценивают как «капитуляцию Запада».