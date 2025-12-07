Ранее агентство Bloomberg заявило, что конфликт на Украине переходит в «решающую фазу», чему способствует углубляющийся раскол в отношениях между Европой и Соединенными Штатами. Этот момент совпал с публикацией обновленной Стратегии национальной безопасности США, в которой прямо говорится о риске «уничтожения» Европы, если она не скорректирует свою политику и культуру. Европейские лидеры, по данным агентства, крайне озабочены тем, что США могут заключить соглашение, которое они расценивают как «капитуляцию Запада».