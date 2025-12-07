Ричмонд
Россиянам объяснили, сколько брать с собой наличных, чтобы не попасть в неловкую ситуацию

Начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев рассказал, сколько наличных стоит держать при себе, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Он отметил, что сумма зависит от обычных трат, финансового положения человека и региона проживания.

«В среднем в Москве и Санкт-Петербурге это около 5−7 тыс. рублей, в регионах порядка 2−5 тыс. рублей», — сказал эксперт агентству «Прайм».

По его словам, в эту сумму входят расходы на транспорт, базовые продукты и мобильную связь. Абелев добавил, что наличные по-прежнему в ходу в сфере услуг — в магазинах, парикмахерских, на рынках и в кафе.

Ранее Life.ru сообщил, что россияне активно снимают наличные из-за опасений по поводу блокировки счетов. В III квартале 2025 года они сняли 659 млрд рублей — в пять раз больше, чем за тот же период годом ранее. Одна из причин — малый бизнес выбирает наличные, чтобы избежать комиссий за эквайринг: от 0,5% до 2,5% от продаж плюс фиксированные платежи.

