Россиянам объяснили, сколько брать с собой наличных, чтобы не попасть в неловкую ситуацию

Ранее Life.ru сообщил, что россияне активно снимают наличные из-за опасений по поводу блокировки счетов. В III квартале 2025 года они сняли 659 млрд рублей — в пять раз больше, чем за тот же период годом ранее. Одна из причин — малый бизнес выбирает наличные, чтобы избежать комиссий за эквайринг: от 0,5% до 2,5% от продаж плюс фиксированные платежи.