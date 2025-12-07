Ричмонд
Военкор Коц возмутился мягким приговором фигуранту дела о «Крокусе»

Военный корреспондент Александр Коц раскритиковал приговор, вынесенный Мансуру Точиеву, одному из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом он написал в субботу, 6 декабря, в своем Telegram-канале.

Назрановский районный суд Ингушетии признал Точиева виновным в незаконном хранении взрывного устройства и приговорил к трем годам лишения свободы, хотя по статье минимальный срок составляет шесть лет.

— Прокуратура резонно возмутилась и обжаловала мягкий приговор. И Верховный суд Ингушетии с барского плеча накинул еще два месяца, — написал Коц в своем сообщении.

При обыске у Точиева были изъяты граната, оружие и боеприпасы. Военкор выразил надежду, что у столь мягкого приговора есть разумное объяснение.

Ранее также появилась информация, что фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» постоянно читает Коран и совершает молитвы в СИЗО. При этом мужчина также агрессивно склоняет соседей по камере принять ислам, в том числе доверителя адвоката.

22 марта 2025 года прошел ровно год со дня теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия унесла жизни 145 человек. Хронология событий рокового дня и их последствия — в материале «Вечерней Москвы».