Экс-чиновница Россотрудничества более 8 лет находится в международном розыске

Бывшая сотрудница Россотрудничества, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, находится в международном розыске уже более 8 лет. Согласно данным РИА «Новости», уголовное дело было возбуждено в октябре 2017 года, после чего ей заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде ареста.