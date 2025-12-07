Продюсер рассказал, сколько концертов нужно отработать Долиной, чтобы вернуть деньги за квартиру

«Я думаю, что у нее ее выступление не стоит дешевле, например, 30 — 40 тысяч долларов, речь может идти о семи-восьми миллионах рублей, даже до 10 миллионов. То есть, если брать по максимальной планке, если она будет откладывать весь заработок, то 10−11 концертов, может, и за новогодние корпоративы соберет», — заявил Дзюник в интервью aif.ru. По его словам, примерно за год Долина сможет рассчитаться с покупательницей своей квартиры.