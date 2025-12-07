Ричмонд
В Ростовской области из-за атаки беспилотников люди остались без электричества

Во время атаки беспилотников в Шолоховском районе была повреждена линия электропередачи.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 7 декабря была отражена беспилотная атака. Об этом сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Юрий Слюсарь.

— Ночью под атакой врага был север Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах. Люди не пострадали, — говорится в сообщении.

Не обошлось без последствий на земле. Так, на окраине хутора Колундаевский в Шолоховском районе была повреждена вышка линии электропередачи. Без электричества остались 250 жителей населенного пункта. Ремонтные работы начнутся в светлое время суток.

Напомним, что ранее, в ночь на 5 декабря, над территорией Ростовской области была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Она также была направлена по северным районам области. Воздушные цели были нейтрализованы силами противовоздушной обороны над Чертковским и Шолоховским районами.

