В Ростовской области из-за атаки беспилотников люди остались без электричества

Напомним, что ранее, в ночь на 5 декабря, над территорией Ростовской области была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Она также была направлена по северным районам области. Воздушные цели были нейтрализованы силами противовоздушной обороны над Чертковским и Шолоховским районами.