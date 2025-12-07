Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИАН: экс-чиновница Россотрудничества более восьми лет находится в розыске

Бывшую сотрудницу Россотрудничества обвиняют в в аферах с государственными контрактами, она восемь лет находится в розыске.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая сотрудница Россотрудничества, обвиняемая в аферах с государственными контрактами, уже восемь лет находится в федеральном розыске. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующие базы данных.

Уточняется, что уголовное дело возбудили в 2017 году, после чего суд заочно постановил ее арестовать. Позднее фигурантку объявили в международный розыск, так как, по версии следствия, она находилась на Кипре.

По словам защиты, девушка проходила лечение за границей. В марте 2020 года ее задержали на Кипре, где она провела под арестом 40 суток. Несмотря на это, ее экстрадиция в Россию так и не состоялась.

Накануне KP.RU писал, что московский суд приговорил писателя Григория Чхартишвили* (псевдоним Борис Акунин*) к 15 годам лишения свободы заочно по второму уголовному делу.

* — Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.