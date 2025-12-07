РИАН: экс-чиновница Россотрудничества более восьми лет находится в розыске

Бывшая сотрудница Россотрудничества, обвиняемая в аферах с государственными контрактами, уже восемь лет находится в федеральном розыске. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующие базы данных.
Уточняется, что уголовное дело возбудили в 2017 году, после чего суд заочно постановил ее арестовать. Позднее фигурантку объявили в международный розыск, так как, по версии следствия, она находилась на Кипре.
По словам защиты, девушка проходила лечение за границей. В марте 2020 года ее задержали на Кипре, где она провела под арестом 40 суток. Несмотря на это, ее экстрадиция в Россию так и не состоялась.
Накануне KP.RU писал, что московский суд приговорил писателя Григория Чхартишвили* (псевдоним Борис Акунин*) к 15 годам лишения свободы заочно по второму уголовному делу.
* — Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.