Посмотрите, как засиял Хабаровск в преддверии Нового 2026 года

Центр тоже преобразился: улицы — Ленина, Серышева, Карла-Маркса и Муравьева-Амурского сверкают гирляндами на входах кафе и в магазины. У ТЦ «Лотос» две елки, одна из них украшена советскими открытками, а витрины и балконы повсюду выделяются новогодними композициями. Несмотря на то, что до Нового 2026 года еще есть время, в центре уже многолюдно — хабаровчане с удовольствием гуляют по украшенным улицам, предвкушая новогоднее чудо и долгие зимние каникулы.