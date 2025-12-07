Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посмотрите, как засиял Хабаровск в преддверии Нового 2026 года

Уже больше двух недель, как Хабаровск оделся в праздничные огни.

78

На площади Ленина стоит главная елка в окружении ярких матрешек, а скоро здесь появится ледяная надпись «С Новым годом». Особенность этого сезона — открытие катков: главный уже работает на площади, и вскоре ледовые площадки появятся в каждом районе города.

Центр тоже преобразился: улицы — Ленина, Серышева, Карла-Маркса и Муравьева-Амурского сверкают гирляндами на входах кафе и в магазины. У ТЦ «Лотос» две елки, одна из них украшена советскими открытками, а витрины и балконы повсюду выделяются новогодними композициями. Несмотря на то, что до Нового 2026 года еще есть время, в центре уже многолюдно — хабаровчане с удовольствием гуляют по украшенным улицам, предвкушая новогоднее чудо и долгие зимние каникулы.