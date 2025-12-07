Диетолог рассказала, какие травы употреблять при вздутии живота

С помощью перечисленных продуктов питания и растительных добавок можно избавиться от болей и рези в животе. Однако для того, чтобы не приходилось экстренно снимать боль, лучше отказаться от пищи, провоцирующей вздутие: чипсов, выпечки, кондитерских изделий, копчёностей, в некоторых случаях молочных продуктов. При склонности к метеоризму лучше употреблять укропную воду три раза в день за полчаса до приёма пищи.