Долина ни разу не извинилась перед Лурье, заявила адвокат

«Лариса Александровна Долина действительно хорошая актриса. И нам хотелось бы поверить в её искренность, но не получается, так как её поступки, действия её адвокатов свидетельствуют об обратном. В рассказе Долиной об этой ситуации есть целый ряд недоговоренностей и даже лукавства, но главное не это, а то, что только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение! За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения», — сказала адвокат.