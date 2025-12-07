25-градусные морозы и снегопады: синоптики рассказали о погоде в Башкирии в начале грядущей недели

Начало новой недели в Башкирии будет морозным и снежным. Прогноз от Башгидрометцентра предвещает резкое похолодание и осадки в понедельник и вторник.
Завтра, 8 декабря, ночью и днем ожидается небольшой снег, местами до умеренного. Ветер будет северо-восточным умеренным. Температура воздуха ночью и днем опустится до −6, −11 градусов, а на северо-востоке республики похолодает до −16 градусов.
Во вторник, 9 декабря, похолодание усилится. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем осадков не ожидается. Ветер сменится на юго-восточный умеренный. Температура ночью составит −14, −19 градусов, а при прояснениях в некоторых районах столбик термометра может опуститься до −20, −25 градусов. Днем тоже будет холодно: −9, −14 градусов.
