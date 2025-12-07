За крупной щукой: где челябинские рыбаки штурмуют тонкий лед ради первых трофеев

Опытные рыбаки открывали прошлую зиму тоже с охоты на щуку. Однако в 2024 году на тонкий лед удалось выйти уже в первую неделю ноября. На реке Веселка под Златоустом наблюдалось множество поклевок, хотя крупные экземпляры тогда попадались редко. Более внушительный хищник ловился на озере Чебаркуль, куда советовали заходить со стороны села Давлетово (Башкирия).