В ХМАО Росгвардия усиливает безопасность на новогодние праздники

Росгвардия усилит меры безопасности на период новогодних праздников в Югре.
В Югре Росгвардия готовится к новогодним и рождественским праздникам. Силовики усилят работу на массовых площадках и проведут проверки владельцев оружия, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Места проведения массовых мероприятий будут обследованы сотрудниками спецподразделений Росгвардии с целью обнаружения взрывчатых устройств. На случай осложнения обстановки будут созданы резервы из сотрудников ОМОН и СОБР», — уточнили в ведомстве.
Также планируется проверить больше тысячи жителей, у которых на руках есть огнестрельное оружие и которые живут рядом с площадками гуляний. Дополнительно пройдут инструктажи для руководителей охранных предприятий. Подробный план работы силовики утвердят на совещании на следующей неделе.