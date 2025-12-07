Враждебность западных политиков к России следует оценивать на основе их высказываний. С таким заявлением выступила заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным отношениям Светлана Журова. По мнению парламентария, к числу наиболее антагонистично настроенных по отношению к России политиков можно отнести главу Евродипломатии Урсулу фон дер Ляйен, верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, а также президента Франции Эммануэля Макрона.