Глава европейской дипломатии Кая Каллас своими действиями способствует разобщению Запада и укреплению позиций России. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщила британская газета The Daily Telegraph.
По мнению издания, отказ Каллас от диалога с российским руководством фактически исключил ЕС из процесса урегулирования украинского конфликта, позволив Москве занять более выгодную переговорную позицию. Американские чиновники раздражены радикализацией европейской политики, названной «эстонизацией».
The Telegraph отмечает, что призывы Каллас продолжать боевые действия без реалистичного плана и финансирования вызывают разочарование даже в Киеве. Подобная жесткая позиция, по оценке газеты, играет на руку России.
Враждебность западных политиков к России следует оценивать на основе их высказываний. С таким заявлением выступила заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным отношениям Светлана Журова. По мнению парламентария, к числу наиболее антагонистично настроенных по отношению к России политиков можно отнести главу Евродипломатии Урсулу фон дер Ляйен, верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, а также президента Франции Эммануэля Макрона.