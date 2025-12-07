В Иркутске вспомнили погибших в авиакатастрофе «Руслана» 6 декабря

Ровно 28 лет назад, 6 декабря 1997 года, Иркутск стал местом одной из самых масштабных авиакатастроф в России. Военно-транспортный самолет АН-124 «Руслан» рухнул на жилой район сразу после взлета. Как ранее сообщала КП-Иркутск, самолет, выполнявший рейс Москва — Иркутск — Владивосток — Камрань, потерял управление из-за отказа трех двигателей. По свидетельствам очевидцев, гигант падал почти бесшумно. Экипажу не удалось полностью увести падающую машину от жилой застройки.