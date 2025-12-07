Ричмонд
В Иркутске вспомнили погибших в авиакатастрофе «Руслана» 6 декабря

Трагедия унесла жизни 72 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ровно 28 лет назад, 6 декабря 1997 года, Иркутск стал местом одной из самых масштабных авиакатастроф в России. Военно-транспортный самолет АН-124 «Руслан» рухнул на жилой район сразу после взлета. Как ранее сообщала КП-Иркутск, самолет, выполнявший рейс Москва — Иркутск — Владивосток — Камрань, потерял управление из-за отказа трех двигателей. По свидетельствам очевидцев, гигант падал почти бесшумно. Экипажу не удалось полностью увести падающую машину от жилой застройки.

Основная часть лайнера врезалась в дом № 45 по улице Гражданской, а его хвостовая часть осталась лежать на соседней пятиэтажке на улице Мира. Обломки также обрушились на здание детского дома, где в тот момент более 150 детей находились на тихом часу.

Погибли 72 человека: 23 человека на борту (8 членов экипажа и 15 пассажиров) и 49 человек на земле, включая 14 детей. Расследование установило, что причиной трагедии стала экстремальная перегрузка самолета.