В Омской области подорожали яблоки и водка

Средняя цена крепкого алкогольного напитка увеличилась на 3 рубля 56 копеек, достигнув 793 рублей 97 копеек. Килограмм свежих яблок подорожал на 3 рубля 53 копейки и теперь стоит в среднем 151 рубль 39 копеек. Также выросли цены на баранину, свинину и вареную колбасу.