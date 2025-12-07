Ричмонд
В Омской области подорожали яблоки и водка

Мониторинг цен провело министерство финансов региона.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю в Омской области выросли цены на ряд популярных продуктов. Данные опубликовал региональный минфин на основе мониторинга. Больше всего подорожали яблоки, часть мясной продукции и водка.

Средняя цена крепкого алкогольного напитка увеличилась на 3 рубля 56 копеек, достигнув 793 рублей 97 копеек. Килограмм свежих яблок подорожал на 3 рубля 53 копейки и теперь стоит в среднем 151 рубль 39 копеек. Также выросли цены на баранину, свинину и вареную колбасу.

В то же время стоимость некоторых товаров снизилась. Дешевле стали полукопченая колбаса, мандарины и стиральный порошок.

Ранее мы сообщили, что в Омск прибыл польский спортсмен Недзельский для поединка с Корешковым.