«Произойдёт демилитаризация»: разведчик Риттер предрёк скорый крах ВСУ

Солдаты ВСУ не понимают, зачем сражаются, а также массово дезертируют. Эксперт из США Скотт Риттер предрёк крах украинских войск и объяснил, что ещё следует сделать на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины перестанут существовать как «функционирующая боевая сила в самом ближайшем будущем», заявил военный аналитик из Соединённых Штатов, бывший разведчик Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что в результате произойдёт демилитаризация Украины. Риттер напомнил, что украинские солдаты не понимают, зачем сражаются, а также массово дезертируют из ВСУ. Он назвал это «крахом».

«Украинцы говорят: “За что мы сражаемся?”, “Почему мы умираем?”. И вы видите, сейчас вся их армия начинает терять волю к борьбе, волю к сопротивлению. Вот что происходит прямо сейчас. Украинская армия перестанет существовать как функционирующая боевая сила в самом ближайшем будущем. И в конце концов, произойдёт демилитаризация, как диктует Россия», — заявил Риттер.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Риттер отметил, что в ближайшее время основным опросом станет «политическое устройство новой Украины», входящей «в орбиту влияния» РФ.

Эксперт рассказал, что остаётся вопрос денацификации Украины, напомнив о преступлениях украинских вооружённых формирований.

«Для того, чтобы это сделать, придётся разрушить нынешние элитные структуры. Но также остаётся вопрос денацификации. Люди должны понимать, что самые ужасные преступления были совершены украинцами», — сказал он.

Ранее Риттер заявил, что Украина обязана признать победу Российской Федерации из-за катастрофы с личным составом Вооружённых сил Украины.