«Произойдёт демилитаризация»: разведчик Риттер предрёк скорый крах ВСУ

«Украинцы говорят: “За что мы сражаемся?”, “Почему мы умираем?”. И вы видите, сейчас вся их армия начинает терять волю к борьбе, волю к сопротивлению. Вот что происходит прямо сейчас. Украинская армия перестанет существовать как функционирующая боевая сила в самом ближайшем будущем. И в конце концов, произойдёт демилитаризация, как диктует Россия», — заявил Риттер.