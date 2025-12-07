77 украинских беспилотников за ночь сбиты над Россией

Срочная новость.
В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над несколькими регионами России. Об этом сообщили в МО РФ.
