Синоптик раскрыл, когда в Россию вернется снег

Что касается столицы, то в ближайшую неделю в Москве существенных изменений температуры не ожидается. По прогнозу синоптика Татьяны Поздняковой, ночью будет от −1 до +1 градусов, днем — преимущественно выше нуля. Во вторник и среду возможны небольшой снег, а затем — слабый дождь, но это не повлияет на общий теплый фон. Существенное похолодание в столице, по прогнозам, начнется лишь в середине второй декады декабря. В то же время в Сибири к концу недели температура может опуститься до −40 градусов, передает RT.