В Ростовском зоопарке лойские овцы впервые принесли потомство из четверых ягнят

В Ростовском зоопарке у овец лойской породы родились сразу четыре ягненка. Кадры с новыми обитателями учреждение разместило в телеграм-канале.
Ягнята родились еще в начале октября, но только сейчас зоологи показали их публике. Это три самца и самочка.
— Лучший подарок от наших овец — Елисея, Фени, Дюши и Дарины. А от Фени даже два подарка сразу — у нее двойня! — рассказали в зоопарке.
В Ростове лойские овцы содержатся с 2021 года. Они и раньше приносили потомство, но сразу четверых ягнят — впервые. Особенность породы — длинные уши, из-за которых животные выглядят несуразными и почти мультяшными. Однако, по словам специалистов, это не просто генетическая предрасположенность, а естественные терморегуляторы.
— Большие уши — признак обитателей резко континентального климата, — пояснили работники зоосада.
Домашние овцы были выведены на территории Ирана и Пакистана. Лучшие иранские ковры сделаны из шерсти этой породы. Но, конечно, в зоопарке они содержатся совсем с другой целью: радовать посетителей своим умилительным видом.
