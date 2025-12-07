В Ростовском зоопарке лойские овцы впервые принесли потомство из четверых ягнят

В Ростове лойские овцы содержатся с 2021 года. Они и раньше приносили потомство, но сразу четверых ягнят — впервые. Особенность породы — длинные уши, из-за которых животные выглядят несуразными и почти мультяшными. Однако, по словам специалистов, это не просто генетическая предрасположенность, а естественные терморегуляторы.