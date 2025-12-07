Бойцы «Севера» уничтожили штурмовиков ВСУ, отказавшихся сдаться у Вильчи

Военнослужащие РФ продолжают продвижение в Вильче и Лимане на харьковском участке. Так, в Вильче группировка «Север» продолжают продвижение в восточной части посёлка. За сутки продвижение составило до 100 метров. В районе Лимана военные продвинулись в лесном массиве западнее населённого пункта на 350 метров и заняли украинский опорный пункт.