Бойцы «Севера» уничтожили штурмовиков ВСУ, отказавшихся сдаться у Вильчи

225-й отдельный штурмовой полк ВСУ уже потерял свыше половины личного состава, военные РФ вновь окружили полк и ликвидировали до отделения боевиков.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали штурмовиков Вооружённых сил Украины, которые отказались сдаться в плен в районе населённого пункта Вильча в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Речь идёт о боевиках 225-й отдельного штурмового полка ВСУ. Их уничтожили бойцы группировки войск «Север».

«В ходе продвижения Северяне окружили и уничтожили до отделения боевиков 225 ошп ВСУ. На предложение сдаться в плен они ответили отказом», — говорится в материале.

Военнослужащие РФ продолжают продвижение в Вильче и Лимане на харьковском участке. Так, в Вильче группировка «Север» продолжают продвижение в восточной части посёлка. За сутки продвижение составило до 100 метров. В районе Лимана военные продвинулись в лесном массиве западнее населённого пункта на 350 метров и заняли украинский опорный пункт.

Накануне стало известно, что за контратаку в Харьковской области 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ потерял свыше половины личного состава.

Продвижению группировки войск «Север» активно способствуют расчёты ТОС-1А, а также экипажи авиации ВКС РФ.

Ранее сообщалось, что российские военные авиаударом ликвидировали наёмников Вооружённых сил Украины на сумском участке.