Минобороны РФ: за ночь над регионами России сбили более 70 украинских БПЛА

Российская система противовоздушной обороны в ночь с 6 на 7 декабря обезвредила над регионами РФ 77 беспилотников киевского режима, сообщило Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Больше всего БПЛА было сбито в небе над Саратовской областью — 42. Кроме того, над Ростовской областью военные нейтрализовали 12 дронов, над Крымом — 10, над Волгоградской — девять, над Белгородской — два.
Ещё по одному беспилотнику было обезврежено над Чечней и Астраханской областью.
Напомним, ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что ночью 7 декабря Вооружённые силы РФ отразили атаку украинских БПЛА на север региона. Вражеские дроны были уничтожены и подавлены в городе Каменске, Чертковском и Шолоховском районах. Губернатор уточнил, что никто не пострадал. Вместе с тем из-за действий ВСУ получила повреждения вышка линии электропередачи на окраине хутора Колундаевский в Шолоховском районе. Вследствие этого без света остались 250 жителей. Слюсарь добавил, что в светлое время суток начнутся ремонтные работы.
Также сообщалось, что за ночь с 5 на 6 декабря силы ПВО нейтрализовали над регионами РФ 116 украинских беспилотников.