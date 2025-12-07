Ричмонд
Американист Алхименков назвал вероятного преемника Трампа на посту президента

Новым президентом США с высокой долей вероятности может стать Дональд Трамп-младший. Об этом заявил кандидат исторических наук, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Алхименков.

По словам специалиста, мужчина довольно активен в политике и даже принимает участие в назначении чиновников на должности в администрации отца — нынешнего президента США Дональда Трампа.

— Поэтому если он пожелает, то сможет войти в большую политику, — передает эксперта Lenta.ru.

Американский предприниматель Илон Маск в то же время выразил мнение, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим главой государства на ближайшие восемь лет.

Ранее глава Государственного департамента Марко Рубио назвал Вэнса «отличным кандидатом» от республиканцев на президентских выборах США в 2028 году.

Сам Трамп рассказал о том, что не планирует баллотироваться на пост вице-президента на выборах в 2028 году. По словам главы государства, многие сограждане были бы не рады его избранию на эту должность.

Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
