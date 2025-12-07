Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: В рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток боевиков сбежать с позиций

Среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали разгораться конфликты из-за намерений одних бойцов оставить позиции, а других удержать их. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на радиоперехват переговоров.

Среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали разгораться конфликты из-за намерений одних бойцов оставить позиции, а других удержать их. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на радиоперехват переговоров.

Согласно полученной в Днепропетровской области записи, группа из 12 украинских солдат оказалась под атакой российской армии, а затем решила покинуть занимаемый участок без разрешения военного руководства. Командир, угрожая уголовным преследованием за не выполнение приказа, пытался отправить контуженного солдата обратно на позицию.

— Какая у вас причина, что вы идете от нас? Что у вас не получается? Проверьте руки-ноги. Мы не можем вас никак поменять, — передает слова командира агентство.

Ранее бойцы группировки войск «Запад» взяли в плен майора пограничной службы ВСУ Максима Трофимука и восемь километров несли его на носилках до пункта эвакуации.

Командование ВСУ не позволяет военным сдаваться в плен и открывает по ним огонь. Таким образом украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР.