Среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали разгораться конфликты из-за намерений одних бойцов оставить позиции, а других удержать их. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на радиоперехват переговоров.
Согласно полученной в Днепропетровской области записи, группа из 12 украинских солдат оказалась под атакой российской армии, а затем решила покинуть занимаемый участок без разрешения военного руководства. Командир, угрожая уголовным преследованием за не выполнение приказа, пытался отправить контуженного солдата обратно на позицию.
— Какая у вас причина, что вы идете от нас? Что у вас не получается? Проверьте руки-ноги. Мы не можем вас никак поменять, — передает слова командира агентство.
Ранее бойцы группировки войск «Запад» взяли в плен майора пограничной службы ВСУ Максима Трофимука и восемь километров несли его на носилках до пункта эвакуации.
Командование ВСУ не позволяет военным сдаваться в плен и открывает по ним огонь. Таким образом украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР.