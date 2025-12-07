Раскрыта одна ранее неизвестная деталь о съемках сериала «Тайны следствия»

Съемочный процесс первого сезона сериала «Тайны следствия» получил неожиданное продолжение в реальной жизни. В финале проекта у актрисы Анны Ковальчук — как и у ее экранной героини — родилась дочь, и этот момент был запечатлен без постановки.
По данным vokrug.tv, народная артистка России согласилась на съемку родов в палате, задолго до того как подобные форматы стали привычной практикой. В кадр попал настоящий момент появления на свет ее дочери Златы. Позже девочка вошла в актерский состав и стала играть ребенка Марии Швецовой.
Сейчас актриса отмечает, что на подобное решение больше бы не пошла, но тогда считала важным поделиться личным счастьем.
Рождение Златы стало частью истории сериала, а участие в проекте — частью семейной жизни. Девочка снимается в детективе уже 25 лет, и это позволяет матери и дочери проводить вместе больше времени.
Актриса подчеркивает, что ценит каждую минуту, проведенную рядом с Златой на площадке. Возможность работать вместе и оставаться рядом она называет редкой удачей в актерской профессии.
