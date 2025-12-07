Раскрыта одна ранее неизвестная деталь о съемках сериала «Тайны следствия»

По данным vokrug.tv, народная артистка России согласилась на съемку родов в палате, задолго до того как подобные форматы стали привычной практикой. В кадр попал настоящий момент появления на свет ее дочери Златы. Позже девочка вошла в актерский состав и стала играть ребенка Марии Швецовой.