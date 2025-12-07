Минздрав поддержал идею указывать на бутылках число смертей от алкоголя

Министерство здравоохранения России поддержало идею о нанесении на бутылки с алкоголем информации о ежегодном количестве смертей и болезней из-за его употребления при условии, что будет обеспечиваться достоверность данных. Это, как передает РИА Новости, следует из ответа замглавы ведомства Евгении Котовой.
«Минздрав концептуально поддерживает меры, направленные на укрепление общественного здоровья и снижение потребления алкогольной продукции, включая информирование населения о связанных с ней рисках», — приводятся слова из документа.
В министерстве отметили, что указание на этикетках алкогольной продукции количества вызванных ею смертей не покажет реальной тяжелой ситуации, связанной с употреблением спиртного, преуменьшит алкогольное бремя и может ввести в заблуждение в плане масштаба проблемы.
Введение конкретных элементов маркировки, подчеркнули в ведомстве, возможно только при условии обеспечения достоверности, сопоставимости и полноты статистических данных.
Уточним, в ноябре группа депутатов Госдумы РФ направила главе Минздрава Михаилу Мурашко обращение с предложением наносить на бутылках с алкоголем информацию о ежегодном количестве смертей, болезней и увольнений из-за его употребления.
Мурашко подчеркивал, что употребление алкоголя ведет к серьезным проблемам со здоровьем людей трудоспособного возраста.