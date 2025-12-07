Минздрав поддержал идею указывать на бутылках число смертей от алкоголя

Министерство здравоохранения России поддержало идею о нанесении на бутылки с алкоголем информации о ежегодном количестве смертей и болезней из-за его употребления при условии, что будет обеспечиваться достоверность данных. Это, как передает РИА Новости, следует из ответа замглавы ведомства Евгении Котовой.