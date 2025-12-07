В трех аэропортах РФ ввели ограничения на полеты

В аэропортах Нальчика, Оренбурга и Орска временно не принимают и не отправляют самолеты для обеспечения безопасности полетов. Об этом утром в воскресенье, 7 декабря, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Оренбург, Орск. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель Росавиации в Telegram-канале.
Запрет на работу воздушных гаваней был принят для обеспечения безопасности перелетов. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта в приоритетном порядке примут все необходимые меры.
Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 7 декабря, уничтожили 77 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Больше всего БПЛА сбили над территорией Саратовской области, где ликвидировали 42 дрона.