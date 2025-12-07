70 человек эвакуировались из-за пожара в многоэтажке Иркутска

IrkutskMedia, 7 декабря. Пожар произошел в подъезде многоэтажного дома в микрорайоне Зеленом Иркутска накануне, 6 декабря. К месту были направлены 10 огнеборцев и четыре единицы техники.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, самостоятельно до прибытия первого подразделения здание покинули 70 человек, из них 10 детей. Открытое горение было ликвидировано на 3 кв. метрах.
Причиной пожара стал аварийный режим работы проводки электрощитка.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске произошёл пожар на улице Розы Люксембург. Загорелась квартира на последнем этаже девятиэтажки. 20 человек эвакуировались из дома самостоятельно до приезда пожарных.