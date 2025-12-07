Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

70 человек эвакуировались из-за пожара в многоэтажке Иркутска

К месту были направлены 10 огнеборцев и четыре единицы техники.

Источник: МЧС РФ

IrkutskMedia, 7 декабря. Пожар произошел в подъезде многоэтажного дома в микрорайоне Зеленом Иркутска накануне, 6 декабря. К месту были направлены 10 огнеборцев и четыре единицы техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, самостоятельно до прибытия первого подразделения здание покинули 70 человек, из них 10 детей. Открытое горение было ликвидировано на 3 кв. метрах.

Причиной пожара стал аварийный режим работы проводки электрощитка.

Ранее агентство сообщало, что в Иркутске произошёл пожар на улице Розы Люксембург. Загорелась квартира на последнем этаже девятиэтажки. 20 человек эвакуировались из дома самостоятельно до приезда пожарных.