Жительницу Ростова оштрафовали за проезд на «красный» и разворот «на зебре»

В Ростове привлекли к административной ответственности автовладелицу, которая проехала на красный сигнал светофора и развернулась на пешеходном переходе. Об этом в своем телеграм-канале сообщает донская Госавтоинспекция.
Видео инцидента разместили в социальных сетях очевидцы, где оно собрало множество комментариев.
— В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники Госавтоинспекции выявили видеозапись, на которой водитель «Хавал F7» грубо нарушает Правила дорожного движения, — говорится в сообщении.
Госавтоинспекторы установили личность водителя — им оказалась 41-летняя жительница Ростова. В отношении нее были составлены административные материалы. За проезд на красный сигнал ей придется заплатить штраф в размере 1500 рублей, а за разворот на «зебре» — 500 рублей.
