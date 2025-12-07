Жительницу Ростова оштрафовали за проезд на «красный» и разворот «на зебре»

Госавтоинспекторы установили личность водителя — им оказалась 41-летняя жительница Ростова. В отношении нее были составлены административные материалы. За проезд на красный сигнал ей придется заплатить штраф в размере 1500 рублей, а за разворот на «зебре» — 500 рублей.